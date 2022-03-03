Kiev şehrinin yakınındaki Barışevka’da bir köprü, Ukraynalılar tarafından havaya uçuruldu. Amaç Rus tanklarının ilerleyişini engellemek yollarını kapatmak...

Rusya’nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıların 8. gününde bölgeden yansıyan bir fotoğraf karesi de dikkat çekti.

Bir köprü, Rus tankının geçişi sırasında Ukrayna ordusu tarafından vuruldu. Rus ordusuna ait tank, enkaz içinde kaldı.

Irpin'deki köprüde bombalandı

Kiev'in batısında, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Irpin şehrinde de benzer görüntüler var.

Saldırı altındaki kenti Kiev'e bağlayan bir köprü, Rus birliklerini engellemek için Ukrayna askerlerince bombalandı.

Ukrayna güçleri Rus ilerleyişini durdurabilmek için daha önce de Kiev ile Jitopir arasındaki karayolunda yer alan köprüyü havaya uçurmuştu.