Ukrayna Rus ordusunun şehre girişini engellemek için köprüleri yıkıyor
Rus ordusu birçok bölgeden Kiev’e ilerlemeye çalışıyor. Onları engellemeye çalışan Ukrayna güçleri, kendi topraklarını bombalıyor. Bunların başında da köprüler geliyor.
Kiev şehrinin yakınındaki Barışevka’da bir köprü, Ukraynalılar tarafından havaya uçuruldu. Amaç Rus tanklarının ilerleyişini engellemek yollarını kapatmak...
Rusya’nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırıların 8. gününde bölgeden yansıyan bir fotoğraf karesi de dikkat çekti.
Bir köprü, Rus tankının geçişi sırasında Ukrayna ordusu tarafından vuruldu. Rus ordusuna ait tank, enkaz içinde kaldı.
Irpin'deki köprüde bombalandı
Kiev'in batısında, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Irpin şehrinde de benzer görüntüler var.
Saldırı altındaki kenti Kiev'e bağlayan bir köprü, Rus birliklerini engellemek için Ukrayna askerlerince bombalandı.
Ukrayna güçleri Rus ilerleyişini durdurabilmek için daha önce de Kiev ile Jitopir arasındaki karayolunda yer alan köprüyü havaya uçurmuştu.
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