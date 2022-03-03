Ukrayna'daki kurbanlar için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan meclis oturumunda, "Ukrayna'nın yanındayız" pankartları açıldı.

Sırp Listesi milletvekillerinin katılmadığı oylamada 90'ın üzerinde milletvekili yer aldı.

Oturumda "Rus saldırganlığına karşı direnen Ukrayna ile halkını destekleyen" karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Başbakan Albin Kurti, yaptığı konuşmada, "Rus saldırganlığından dolayı medeni bir dünyanın zarar gördüğünü, buna karşı harekete geçilmezse herkesin ortak geleceğinin tehlikeye gireceğini" söyledi.

Rusya'nın saldırısının yanı sıra bu saldırganlığı kınamayan Sırbistan'ı da kınadıklarını vurgulayan Kurti, "Hem Moskova ile hem Brüksel ile hem Washington ile hem de Pekin ile ikili oynama pozisyonu, hem otokrasi hem de demokrasi ile olan bir pozisyondur. Ancak, Rusya'nın saldırganlığı ve Ukrayna'nın işgali karşısında Avrupa Birliğine (AB) üyelik adayı ülkeler için tarafsızlık söz konusu olamaz" diye konuştu.

Kurti ayrıca, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan 5 AB üyesinden ülkesini tanımasını ve Kosova'nın bir an önce NATO'ya üyeliğini talep etti.