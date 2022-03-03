Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesine Ukrayna heyeti helikopterle geldi.

Görüşmenin yapılacağı konutta Rus ve Ukrayna heyeti üyeleri, bir araya gelince masa başında el sıkıştı.

Rusya heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Ukrayna: Ortak insani koridorda anlaşma sağlandı

Ukraynalı temsilci, müzakerelerin 3'üncü turunun yakın zamanda yapılması konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Temsilci ayrıca, iki tarafın, sivillerin tahliyesinde ortak insani koridor sağlanmasında görüş birliğine vardığını belirtti.

Buna göre anlaşma, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkesi de içeriyor.

İlk toplantı 28 Şubat'ta yapılmıştı

Görüşme yerine dün gelen Rus heyetinin başkanı Medinskiy, 2. tur müzakerelerin bu sabah başlayacağını duyurmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakereler zaman zaman ara verilerek devam etmişti.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.