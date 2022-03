Ukrayna ordusu çeşitli cephelerde Rus ordusunun saldırılarını durdurmaya çalışırken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in "işgalcilere karşı koyun" çağrısı üzerine vatandaşlar, Rus askerlerin şehir ve kasabalara girişini sivil yöntemlerle önlemeye çalışıyor.

Sosyal medyadan ve Ukrayna kamu kurumlarından, ülkenin farklı bölgelerinde sivillerin Rus ordusuna karşı silahsız direniş gösterdiği yönünde çok sayıda video paylaşılıyor.

Zaporijya bölgesinin Dniprorudne kentinin girişinde çekildiği belirtilen görüntülerde, halkın yolu kapattığı, şehre doğru hareket eden Rus tanklarının vatandaşların tepkisi üzerine geri gittiği görülüyor.

Halk askerlerden ülkeyi terk etmesini istiyor

Berdyansk kentinde çekilen görüntülerde ise halkın, şehir merkezine giren Rus askerlerinin etrafını sararak onlardan Ukrayna'yı terk etmelerini talep ettiği, ellerinde bayraklarla slogan attıkları kareler yer alıyor.

En büyük direnişlerden biri de Zaporijya bölgesinin kuzeybatı kesimindeki Energodar şehrinde sergileniyor. Şehrin girişine toplanarak yola adeta insan duvarı ören, barikatlar kuran Energodar halkı birkaç gündür Rus askerlerin şehre girmemesi için mücadele ediyor.

"Putin'in kazanma şansı yok"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da Twitter hesabından Energodar'da halkın Ruslara karşı direnmesine dair foto paylaştı.

This is a true People’s War for Ukraine. Putin has no chance of winning it. On this photo civilians block Russian invaders in Energodar yesterday. One of hundreds of such photos and videos. We need partners to help Ukraine defend itself. Especially in the air. Close the sky now! pic.twitter.com/Wv2uLMWrD4