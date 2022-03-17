Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 16:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümü için yürüttüğü yoğun mekik diplomasisi sürüyor.
Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
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