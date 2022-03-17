Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümü için yürüttüğü yoğun mekik diplomasisi sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya gelecek.

İki bakan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ele alacak. Krize çözüm bulunabilmesi için atılacak diplomatik adımlar değerlendirilecek.

Görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Kuleba'nın basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Moskova'da bir araya gelmiş ve krizin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulamıştı.