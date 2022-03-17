Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 15:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı gözaltına alındı
Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin erkek arkadaşı Zeynal A, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Haberler
- 15:17
- 15:16
- 15:10
- 14:59
- 14:51
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz verdiğimiz mücadeleyi tasdik ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz