Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
TTB Başkanı Fincancı hakkında suç duyurusu
[Fotoğraf: AA]
FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav'ın yaptığı programa katılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Aytav'ın internetten yaptığı programa katılan Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 Mart 2022 tarihinde YouTube kanalı üzerinden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnen Korur Fincancı'nın, çok sayıda aranma kaydı bulunan firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın yayınladığı programa katılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ
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