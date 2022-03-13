BM'den Erdoğan'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'daki son durumu görüştü. Guterres Erdoğan'a barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonla görüştü.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonla görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.https://t.co/2ipFArCcsJ pic.twitter.com/Vtlz87CPkY— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 13, 2022
Erdoğan'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini söyledi.
BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.
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