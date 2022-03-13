Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 15:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu ve Kasapoğlu, gençlik paneli öncesi voleybol oynadı
Antalya Diplomasi Forumu, Gençlik Paneli ile sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da panele katıldı. İki bakan sahnede bir süre voleybol oynadı.
Filenin bir tarafına Dışişleri Bakanı ile Voleybol Federasyonu Başkanı, diğer tarafında ise Gençlik ve Spor Bakanı ile Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı geçti.
Görüntüler, Antalya Diplomasi Forumu, Gençlik Paneli'nden. Panel öncesinde sahnede bir süre voleybol oynandı.
Gençler sordu, panelistler cevapladı. Panele Çavuşoğlu ve Kasapoğlu’nun yanı sıra Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem de katıldı.
Gençler birçok alanda merak ettiklerini sorarken salonda keyifli anlar yaşandı.
Antalya Diplomasi Forumu Gençlik Paneli ile sona erdi.
Son Haberler
- 17:20
- 16:59
- 16:53
- 16:36
- 16:51
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz