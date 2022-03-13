Filenin bir tarafına Dışişleri Bakanı ile Voleybol Federasyonu Başkanı, diğer tarafında ise Gençlik ve Spor Bakanı ile Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı geçti.

Görüntüler, Antalya Diplomasi Forumu, Gençlik Paneli'nden. Panel öncesinde sahnede bir süre voleybol oynandı.

Gençler sordu, panelistler cevapladı. Panele Çavuşoğlu ve Kasapoğlu’nun yanı sıra Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem de katıldı.

Gençler birçok alanda merak ettiklerini sorarken salonda keyifli anlar yaşandı.

Antalya Diplomasi Forumu Gençlik Paneli ile sona erdi.