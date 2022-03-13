Cumhur İttifakı kurmayları, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yanı sıra ilgili kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaları tamamladı.

Bu kapsamda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Yazıcı ve Yıldız, daha sonra saat 11.00'de TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, AK Parti ve MHP'nin bu ortak teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

Seçim barajının düşürülmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bazı uyum düzenlemelerini kapsayan teklif ile bir partinin Meclis'te temsil edilebilmesi için alması gereken asgari oy oranını ifade eden ve yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek.

Tek başına seçime giren ve yüzde 3 oy alan siyasi partiler, hazine yardımı alabilecek. Barajı geçen partiler ise daha çok hazine yardımı alacak.

41 ilde örgütlenme şartı

Partilerin seçime girme kurallarında da değişikliğe gidilecek. Meclis'te grup kurarak partilerin seçime girmesinin önüne geçilecek ve illerde teşkilatlanma ve kongrelerini tamamlama şartı korunacak.

Seçimlere sadece 41 ilde örgütlenen partiler katılabilecek. Düzenlemeyle ayrıca seçmen vasfı kazanan bir kişinin adres değişikliği yapsa bile bütün seçimlerde oy kullanmasını temin etmek amacıyla kanunda değişiklik yapılacak.

Mevzuata göre seçim kanunlarındaki değişikliklerin, uygulanabilmesi için seçimden 1 yıl önce yapılması gerekiyor.