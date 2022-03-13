Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 12:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her zaman kardeş Irak’ın yanındayız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırılarla ilgili, "Her zaman kardeş Irak’ın yanındayız" açıklamasını yaptı.
Çelik, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.
"Her zaman kardeş Irak’ın yanındayız" diyen Çelik, "Irak’ın Erbil şehrine yapılan saldırları kınıyoruz. Kardeş Irak’ın bütünlüğünü bozmaya dönük tüm terör eylemlerine karşıyız" ifadelerini kullandı.
Her zaman kardeş Irak’ın yanındayız.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 13, 2022
Irak’ın Erbil şehrine yapılan saldırları kınıyoruz.
Kardeş Irak’ın bütünlüğünü bozmaya dönük tüm terör eylemlerine karşıyız.
Etiketler: Ömer Çelik Irak
Son Haberler
- 13:17
- 13:06
- 12:55
- 12:45
- 12:26
Sıradaki Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'a geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz