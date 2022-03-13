Çelik, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

"Her zaman kardeş Irak’ın yanındayız" diyen Çelik, "Irak’ın Erbil şehrine yapılan saldırları kınıyoruz. Kardeş Irak’ın bütünlüğünü bozmaya dönük tüm terör eylemlerine karşıyız" ifadelerini kullandı.