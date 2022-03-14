Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile basın toplantısında konuştu.

"Rus başkanına 'artık durun' diyoruz"

Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya lideri Putin'e Ukrayna konusunda çağrıda bulunarak, "Artık durun diyoruz" dedi.

Scholz konuşmasında şunları söyledi:

(Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları) Ateşkesin sağlanması konusunda hemfikiriz. Türkiye'nin diplomatik çözüme katkılarını olumlu karşılıyoruz. En önemli konu silahların susması. Silahların en kısa sürede susması gerekiyor. Rus başkanına çağrıda bulunuyoruz. Artık durun diyoruz ve sadece diplomatik bir çözüm olabilir diyoruz.

Scholz'dan Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması çok önemli. Montrö uyarınca Boğazların kapatılması krizin tırmanmasını engelledi. Bunun için teşekkür borçluyuz.

Almanya Şansölyesi Scholz: Montrö Anlaşması uyarınca boğazların tarafların savaş gemilerine kapatılmasının krizin daha da tırmanmamasına önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz ve bunun için teşekkür borçluyuz.https://t.co/bldlUXlQ5z pic.twitter.com/7ATTMIrlpe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 14, 2022

"Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacağız"

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli. Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacağız. Türkiye'yle ilişkilerimizdeki büyük potansiyeli daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Benim hükümetim bunun sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır.