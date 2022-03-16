Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası basın toplantısında konuştu.

Duda, Türkiye ile ekonomik iş birliğinin yanı sıra askeri iş birliğinin de devam etmesini istediklerini söyledi.

"Geçen sene mayıs ayında savunma alanında iş birliği başlattık. Polonya ve Türk iş birliğinin kapasitesi çok güçlü. Biz bu boşluğun doldurulmasını destekliyoruz. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz."

İki ülke arasında kurulan dostlukların ve ticari ilişkilerin devam ettiğini söyleyen Duda, "Biz de bunu çok takdir ediyoruz. Polonya yol ağlarına Türk şirketlerinin katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye bölgede barışın sağlanmasında önemli rol oynuyor

Duda, Ukrayna - Rusya bağlamındaki gelişmelere dair de konuştu.

"Konuşmamızın en önemli konusu Ukrayna'daki durum. Cumurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ettim çabaları için. Barış için uğraştığını biliyorum. Türkiye coğrafi ve siyasi olarak çok önemli, bölgede barışın sağlanmasında önemli rol oynuyor."

"Uluslararası yardımdan faydalanamazsak çok zor duruma düşebiliriz"

Ukrayna'da görülen acı görüntülerin durdurulması gerektiğini vurgulayan Duda, "Bunun için yaptığı katkıdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi ve ülkee gelen Ukraynalı sivillere dair açıklamada bulundu.

"Bugün itibarıyla Polonya'ya 2 milyon kişi giriş yaptı diyebiliriz. Eğer uluslararası yardımdan faydalanamazsak çok zor duruma düşebiliriz. Türkiye son yıllarda mülteci krizini en çok yaşayan ülke oldu. Dolayısıyla sizin tecrübelerinizi dinlemem benim için çok önemliydi. Uluslararası kurumlara tekrar sesleniyorum. Ukrayna'dan bize gelenlere kaliteli ve iyi koşulları sağlamak istiyoruz."