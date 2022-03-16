Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Japnya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem görüldü.

7,3 büyüklüğündeki depremden önce 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

JMA 'tsunami' için uyardı

JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunami" uyarısı yaptı.

Japonya'daki deprem nedeniyle yaklaşık 2 milyon evin elektriksiz kaldığı bilgisi verildi.