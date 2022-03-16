Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA, AFP
Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Japnya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem görüldü.
7,3 büyüklüğündeki depremden önce 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
JMA 'tsunami' için uyardı
JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunami" uyarısı yaptı.
Japonya'daki deprem nedeniyle yaklaşık 2 milyon evin elektriksiz kaldığı bilgisi verildi.
Son Haberler
- 19:13
- 19:02
- 18:46
- 18:55
- 19:06
Sıradaki Haber
Ukrayna Avrupa Kıta Elektrik Şebekesi'ne bağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz