Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 00:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da öğretmene saygısızlığa ilişkin soruşturma başlatıldı
Ankara'da bir öğrencinin öğretmenine yönelik davranışları tepki topladı. O davranışa yönelik soruşturma başlatıldı.
Ankara'da bir özel okulda öğrencinin öğretmenine karşı davranışı sosyal medyaya yansıdı.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlimizdeki bir özel okulda, bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır."
Etiketler: Ankara
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