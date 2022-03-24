Ankara'da bir özel okulda öğrencinin öğretmenine karşı davranışı sosyal medyaya yansıdı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizdeki bir özel okulda, bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır."