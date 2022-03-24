Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 06:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Brüksel'de coşkulu karşılama
[Fotoğraf: TRT Haber]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterisi ile karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'e gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Brüksel Melsbroek Havalimanı'na akşam saatlerinde indi.
Sevgi gösterisi ile karşılandı
Havalimanından Brüksel'de konaklayacağı otele giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel önünde sevgi gösterisi ile karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla özçekim yaptı.
Etiketler: Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu NATO Recep Tayyip Erdoğan
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