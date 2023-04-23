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Gündem
AA 23.04.2023 23:36

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni Altay Tankı hedefleri, hem hareket halinde hem de dururken vurabilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uzun mesafede hedefleri tespit edebilecek Yeni Altay Tankı'nın, muharebe sahasında karşılaşılabilecek tüm hedeflere, hem hareket halinde hem de dururken yüksek atımda vuruş oranıyla angajman sağlayabileceğini atardı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni Altay Tankı hedefleri, hem hareket halinde hem de dururken vurabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Savunma Bakanlığının Arifiye yerleşkesinde düzenlenen "Yeni Altay Tankının Testler İçin TSK’ya Teslimi Programı"nda konuşan Demir, Türkiye'nin yerli ve milli modern ana muharebe tankı Yeni Altay'ın Mehmetçik ile buluştuğunu dile getirdi.

Demir, tankın testlerinin tamamlanması için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini belirterek, "Altay'ın içinden geçtiği süreçlerin büyük kısmını bilen ve yaşayan biri olarak, ortaya çıkan bu tankın gerçekten dünya üzerindeki en modern tanklardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yurt dışından teminde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilmiş, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek tankımızın muharebe kabiliyeti artırıldı" dedi.

Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor
Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

Dijital teknolojilerin kullanımını artırdıkları Yeni Altay Tankı'nda atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçer ve daha hassas çalışan stabilizasyon sistemi gibi modern teknolojilerin yer aldığını aktaran Demir, "Bu sayede tank, uzun mesafelerde hedefleri tespit edebilecek ve doğru şekilde, muharebe sahasında karşılaşılabilecek tüm hedeflere, hem hareket halindeyken hem de dururken yüksek atımda vuruş oranı ile angajman sağlayabilecektir. Gelişmiş zırh modülleri ve Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) ile oluşturduğumuz hibrit koruma konsepti de Yeni Altay Tankları'mızdaki yeniliklerden birisi oldu" diye konuştu.

Demir, ilk seri üretim teslimatlarının Güney Kore Cumhuriyeti'nden tedarik edilen güç gruplarıyla yapılan tankın üretimini, daha sonra, geliştirmesi süren 1500 beygirlik yeni güç grubu BATU'nun tamamlanmasıyla devam ettireceklerini kaydetti.

Altay tankı tehditleri yeni nesil zırhıyla durduracak
Altay tankı tehditleri yeni nesil zırhıyla durduracak

Altay Projesi'nde elde edilen teknolojik kazanımlarla mevcuttaki diğer tankların da modernizasyon işleminin devam ettiğine değinen Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aşamada aslında Altay'ın macerası ilginçtir. Prototip aşamasında hiçbir sorunla karşılaşmadığını düşündüğümüz Altay'ımız daha sonra çeşitli engellemeler ve ambargolarla karşılaşmaya devam etti ama bunlar 'kötü komşu ev sahibi yapar' zihniyetiyle, hem yerli güç paketimizi gerçekleştirmemizi hem de bir dizi alt sistemi hayata geçirmemizi sağladı."

Demir, kapasite ve birikimiyle her vatandaşı gururlandıran savunma sanayisine, bölgesel ve küresel çapta gösterilen ilgi ve alakanın bu başarıyı teyit ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Altay Tankı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Altay Tankı paylaşımı

Her geçen gün savunma sanayi ürünlerinin ihracatının arttığını aktaran Demir, "Bu yıl içerisinde hizmete alacağımız platformların da etkisiyle kara platformlarının bu artıştaki payının daha da fazla olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Demir, kendi içinde ilkleri barındıran bu projelerin başarıyla yürütülmesini sağlayan tüm ekiplere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yükselecek Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayi olarak en büyük katkıyı sunacaklarına dair söz verdi.

ETİKETLER
İsmail Demir Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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