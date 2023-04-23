Savunma Sanayii Başkanı Demir: Yeni Altay Tankı hedefleri, hem hareket halinde hem de dururken vurabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Savunma Bakanlığının Arifiye yerleşkesinde düzenlenen "Yeni Altay Tankının Testler İçin TSK’ya Teslimi Programı"nda konuşan Demir, Türkiye'nin yerli ve milli modern ana muharebe tankı Yeni Altay'ın Mehmetçik ile buluştuğunu dile getirdi.

Demir, tankın testlerinin tamamlanması için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini belirterek, "Altay'ın içinden geçtiği süreçlerin büyük kısmını bilen ve yaşayan biri olarak, ortaya çıkan bu tankın gerçekten dünya üzerindeki en modern tanklardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yurt dışından teminde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilmiş, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek tankımızın muharebe kabiliyeti artırıldı" dedi.

Dijital teknolojilerin kullanımını artırdıkları Yeni Altay Tankı'nda atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçer ve daha hassas çalışan stabilizasyon sistemi gibi modern teknolojilerin yer aldığını aktaran Demir, "Bu sayede tank, uzun mesafelerde hedefleri tespit edebilecek ve doğru şekilde, muharebe sahasında karşılaşılabilecek tüm hedeflere, hem hareket halindeyken hem de dururken yüksek atımda vuruş oranı ile angajman sağlayabilecektir. Gelişmiş zırh modülleri ve Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) ile oluşturduğumuz hibrit koruma konsepti de Yeni Altay Tankları'mızdaki yeniliklerden birisi oldu" diye konuştu.

Demir, ilk seri üretim teslimatlarının Güney Kore Cumhuriyeti'nden tedarik edilen güç gruplarıyla yapılan tankın üretimini, daha sonra, geliştirmesi süren 1500 beygirlik yeni güç grubu BATU'nun tamamlanmasıyla devam ettireceklerini kaydetti.

Altay Projesi'nde elde edilen teknolojik kazanımlarla mevcuttaki diğer tankların da modernizasyon işleminin devam ettiğine değinen Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aşamada aslında Altay'ın macerası ilginçtir. Prototip aşamasında hiçbir sorunla karşılaşmadığını düşündüğümüz Altay'ımız daha sonra çeşitli engellemeler ve ambargolarla karşılaşmaya devam etti ama bunlar 'kötü komşu ev sahibi yapar' zihniyetiyle, hem yerli güç paketimizi gerçekleştirmemizi hem de bir dizi alt sistemi hayata geçirmemizi sağladı."

Demir, kapasite ve birikimiyle her vatandaşı gururlandıran savunma sanayisine, bölgesel ve küresel çapta gösterilen ilgi ve alakanın bu başarıyı teyit ettiğini vurguladı.

Her geçen gün savunma sanayi ürünlerinin ihracatının arttığını aktaran Demir, "Bu yıl içerisinde hizmete alacağımız platformların da etkisiyle kara platformlarının bu artıştaki payının daha da fazla olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Demir, kendi içinde ilkleri barındıran bu projelerin başarıyla yürütülmesini sağlayan tüm ekiplere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yükselecek Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayi olarak en büyük katkıyı sunacaklarına dair söz verdi.