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Savunma
İHA 22.04.2023 21:13

Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki Yeni Altay tankı, yarın Sakarya'da düzenlenecek törenle test için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

Altay tankı ilk prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi.

Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerlileştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank "Yeni Altay" adıyla yeniden tanımlandı.

Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlandı

Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni Altay’ın bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde TSK'nın ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilecek.

Yeni Altay’da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.

Ayrıca Yeni Altay tanklarının hepsi aynı zamanda birer simülatör sistemine sahip olacak ve Mehmetçik bu sayede eğitimlerini pekiştirebilecek.

Yeni Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri sınavına hazır
Yeni Altay tankı Türk Silahlı Kuvvetleri sınavına hazır

200’den fazla atış yapıldı

Öte yandan, atış performansıyla hareket kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik üretilen iki ön prototiple şu ana kadar 200’den fazla atış icra edildi.

Değişik hava ve arazi koşullarında binlece kilometre dayanıklılık testi yapıldı.

Tanklar, TSK’daki testlerinin de tamamlanmasıyla envantere alınacak.

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