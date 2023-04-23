Emine Erdoğan: Dünyanın ilk SİHA gemisi Türkiye'nin gücüne güç katacak

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, milli gurur TCG Anadolu'yu depremzede çocuklarla birlikte maviliklere uğurladıklarını belirtti.

Emine Erdoğan, "Denizleri sakin, pruvası neta olsun.Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği geçen herkesi kutluyorum" sözlerini kullandı.

Milli gururumuz #TCGAnadolu'yu depremzede çocuklarımızla birlikte maviliklere uğurladık! Denizleri sakin, pruvası neta olsun...????????



Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği… pic.twitter.com/lqIz71KU24 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 23, 2023

"Bütün evlatlarımızın azmine olan inancımız tam"

23 Nisan coşkusunu paylaştığı çocukların, ülkenin değerlerine sahip çıkarak, bu bayrağı geleceğe taşıyacaklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı onların kararlılığı inşa edecek. Gözlerindeki heyecan ve mutluluk, başaracaklarının ispatı. Bütün evlatlarımızın azmine olan inancımız tam. Yolları, bahtları açık olsun" değerlendirmesini yaptı.

TCG Anadolu'nun uğurlanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzede çocukları kabul ettiği görüntüler de paylaşımda yer aldı.