Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.04.2023 22:44

Emine Erdoğan: Dünyanın ilk SİHA gemisi Türkiye'nin gücüne güç katacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için mesaj yayımladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Emine Erdoğan, 'TCG Anadolu' gemisinin dosta güven, düşmana ise korku salacağını belirtti.

Emine Erdoğan: Dünyanın ilk SİHA gemisi Türkiye'nin gücüne güç katacak
[Fotoğraf: Arşiv]

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, milli gurur TCG Anadolu'yu depremzede çocuklarla birlikte maviliklere uğurladıklarını belirtti.

Emine Erdoğan, "Denizleri sakin, pruvası neta olsun.Dünyanın ilk SİHA gemisi, ülkemizin ise en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun Mavi Vatan'daki gücümüze güç katacağına yürekten inanıyor, emeği geçen herkesi kutluyorum" sözlerini kullandı.


 

"Bütün evlatlarımızın azmine olan inancımız tam"

23 Nisan coşkusunu paylaştığı çocukların, ülkenin değerlerine sahip çıkarak, bu bayrağı geleceğe taşıyacaklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı onların kararlılığı inşa edecek. Gözlerindeki heyecan ve mutluluk, başaracaklarının ispatı. Bütün evlatlarımızın azmine olan inancımız tam. Yolları, bahtları açık olsun" değerlendirmesini yaptı.

TCG Anadolu'nun uğurlanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzede çocukları kabul ettiği görüntüler de paylaşımda yer aldı.

ETİKETLER
23 Nisan TCG Anadolu
Sıradaki Haber
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
ABD'deki silahlı saldırı: 9 kişi yaralandı
22:28
Dönüş yolundaki tatilciler İstanbul'da yoğunluk oluşturdu
23:10
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
22:19
"Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırılan 47 kişi hayatını kaybetti
21:37
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü
21:49
Çinli büyükelçinin egemenlik yorumu tepki çekti
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
Yeni Altay Tankı testler için TSK'ya teslim edildi
FOTO FOKUS
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
Dev salıncak ağaç dallarına takıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ