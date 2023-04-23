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Gündem
AA 23.04.2023 21:26

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlamasının ardından akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'na döndü.

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından 10 Nisan'dan beri ziyarete açık bulunduğu Sarayburnu'ndan sabah saatlerinde ayrılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gemi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı geçişini yaparak halkı selamladı.

Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayan TCG Anadolu'dan 21 pare top atışı yapıldı.

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü

Yarından itibaren ziyaret edilebilecek

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrılan TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişinin ardından akşam Sarayburnu'na döndü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter paylaşımında, "Asil milletimizin gurur abidesi TCG Anadolu yarından itibaren tekrar İstanbul Sarayburnu’nda halkımızın ziyaretine açık olacak" sözleri kullanıldı.

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü

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TCG Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri
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