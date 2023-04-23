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HABER GİRİŞ
23.04.2023 19:21
, 23.04.2023 19:24
SON GÜNCELLEME
23.04.2023 19:24
Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sudan'ın başkenti Hartum'daki 140 kişinin Etiyopya üzerinden tahliye süreci başladı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
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