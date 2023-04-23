Parçalı Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.04.2023 19:21

Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sudan'ın başkenti Hartum'daki 140 kişinin Etiyopya üzerinden tahliye süreci başladı.

Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Sudan Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz tam bağımsız savunma sanayii
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:10
"Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır?" adlı film, FBI'ı alarma geçirdi
20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz tam bağımsız savunma sanayii
19:35
Dönüş yolundaki tatilciler yoğunluk oluşturdu
19:56
Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
18:08
Muğla’da kilometrelerce tatilci kuyruğu
18:09
Kura Nehri'ne düşen kişi için arama çalışması başlatıldı
TCG Anadolu'ya boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti
TCG Anadolu'ya boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti
FOTO FOKUS
İletişim Başkanlığı ve TRT'den çocuklara özel 23 Nisan etkinliği
İletişim Başkanlığı ve TRT'den çocuklara özel 23 Nisan etkinliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ