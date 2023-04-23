İletişim Başkanlığı ve TRT'den çocuklara özel 23 Nisan etkinliği

İletişim Başkanlığı ve TRT, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenledi.

Çocukların aileleriyle keyifli ve eğlenceli bayram geçirmelerini, spora ve sağlıklı yaşam tarzına teşvik edilmelerini amaçlayan etkinlikte, oyun alanlarında doyasıya vakit geçiren çocuklar, bando takımının çaldığı şarkılarla dans etti.

"Bayramı çocuklara armağan eden Atatürk'üme çok teşekkür ederim"

Sporu, en çok da koşmayı sevdiğini söyleyen 7 yaşındaki İbrahim Yusuf Özkaya, alandaki bütün oyuncakları deneyeceğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade eden Özkaya, "Bu bayramı çocuklara armağan eden Atatürk'üme çok teşekkür ederim. Bütün çocukların bayramı kutlu olsun." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'e bayramı çocuklara armağan ettiği için minnettar olduğunu dile getiren 10 yaşındaki Başaran Onur Salman, çocuklar olarak çok şanslı olduklarını söyledi.

Etkinlik çocuk maratonu ile son buldu

Başkent Millet Bahçesi'ndeki 23 Nisan etkinliği, çocuk maratonu ile sona erdi. Yarışma sırasında bitiş çizgisinde bekleyen ve büyük heyecan yaşayan aileler, çocukların sevincine ortak oldu.

Çeşitli yaş gruplarında yapılan ve kıyasıya mücadeleye sahne olan maratona katılan çocuklara sertifika ve madalya verildi.