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TRT Haber 23.04.2023 15:49

Thodex'in kurucusu ifade verdi: Ben dolandırıcı değilim

Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, ifadesinde "Ben dolandırıcı değilim, ben bende olan paranın hepsini dağıttım" dedi.

Thodex'in kurucusu ifade verdi: Ben dolandırıcı değilim

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalandı.

Arnavutluk adli makamları, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine yönelik kararı onayladı.

Thodex'in kurucusu Özer Türkiye'ye getirildi
Thodex'in kurucusu Özer Türkiye'ye getirildi

Türkiye'ye getirilen Özer, emniyetteki sorgusunda "Ben dolandırıcı değilim, ben bende olan paranın hepsini dağıttım. Bende para yok. Susma hakkımı kullanacağım. Resmi ifademi mahkemede vermek istiyorum" dedi.

 


 

İşlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Özer, "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanıyor.

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