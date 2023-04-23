Thodex'in kurucusu ifade verdi: Ben dolandırıcı değilim

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalandı.

Arnavutluk adli makamları, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine yönelik kararı onayladı.

Türkiye'ye getirilen Özer, emniyetteki sorgusunda "Ben dolandırıcı değilim, ben bende olan paranın hepsini dağıttım. Bende para yok. Susma hakkımı kullanacağım. Resmi ifademi mahkemede vermek istiyorum" dedi.

Arnavutluk'tan Türkiye’ye getirilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. pic.twitter.com/oefI35FiMe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2023

İşlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Özer, "örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanıyor.