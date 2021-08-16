Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı. Yaş sınırı değişti.

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı

-Hastalığı geçirenler için aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi



Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni aşı kararlarına dair detaylar @trthaber’de.https://t.co/Bvuz5lcPFi pic.twitter.com/4xM7X1v18D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2021

PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara 4. doz hakkı

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

4. dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.