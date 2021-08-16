Sağlık Bakanlığı'ndan aşı ilgili yeni kararlar
Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara 4. doz tanımlandı.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı. Yaş sınırı değişti.
Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.
-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2021
-Hastalığı geçirenler için aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni aşı kararlarına dair detaylar @trthaber’de.https://t.co/Bvuz5lcPFi pic.twitter.com/4xM7X1v18D
PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.
Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara 4. doz hakkı
Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
4. dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
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