Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos'ta Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin ağır yaralandığı açıkladı.

Açıklamada, yaralı askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu ifade edildi. Aynı çatışmada yaralanan bir diğer askerin kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı şehit asker için başsağlığı, yaralı asker için şifa dileğinde bulundu.