Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 04:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Şimşek bölgesinde bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos'ta Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin ağır yaralandığı açıkladı.
Açıklamada, yaralı askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu ifade edildi. Aynı çatışmada yaralanan bir diğer askerin kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı şehit asker için başsağlığı, yaralı asker için şifa dileğinde bulundu.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu: Tüm taraflarla temaslarımız devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz