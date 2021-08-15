Bakan Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde gün boyu devam eden incelemelerinin ardından Ayancık Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop, Kastamonu ve Bartın'da afetin izlerini silmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, bölgede devlet millet kaynaşmasının en güzel örneklerinin görüldüğünü, hayatın normal akışına dönmesi için yoğun çaba sarf edildiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açıklama yapıyor. https://t.co/V6Oif595kr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2021

Sinop'ta sel felaketinden Ayancık ve Türkeli ilçeleri ile bağlı köylerinin etkilendiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Bu bölgelerde afetin izlerini yavaş yavaş ortadan kaldırıyoruz. Dünden daha iyiyiz, yarın çok daha iyi olacağız. Bugün için Türkeli-Ayancık kara yolu trafiğe açılmıştır. Biz her ihtimale karşı arabalı vapur seferlerine de başladık. Bugün ilk seferini yaptı Türkeli-İnebolu arasında. Yarın sabah 06.00'da ikinci seferini yapacak. Bir taraftan yollarımızı açıyoruz, bir taraftan vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için çözüm üretiyoruz. Yine helikopterle de vatandaşların istediği anda transferini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Aydıncık ve Türkeli ilçe merkezlerinde elektrik ve şebeke suyunun çok kısa zamanda yeniden vatandaşın kullanımına sunulduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, çalışmalara katkılarından ötürü İller Bankası ve elektrik idaresine, belediyelere ve gönüllülere teşekkür etti.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ulaşımla ilgili Türkeli'nde herhangi bir sıkıntımız yok. Bütün köy yollarını açtık. Ayancık'ta da birkaç köy dışında tamamına yakınını verdik. Yine elektrik bakımından da Ayancık'ın köyleri de dahil olmak üzere tamamına yakınının elektriğini vermiş bulunmaktayız. Daha hızlı transfer olması için de bütün erzak yardımlarımızı da yine helikopterlerle bütün istenilen noktalara bir bir ulaştırıyoruz."

Karaismailoğlu, sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye dileklerini yineleyerek "Maalesef 62 kaybımız var. Bunun 9'u Sinop'ta. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. İnşallah bu sayının artmamasını temenni ediyorum. Yine AFAD koordinasyonunda bütün arkadaşlarımız yoğun bir seferberlik içinde çalışıyor. İnşallah bu afetleri bir daha yaşamamayı diliyorum. Ancak olduğunda da hep birlikte, devlet millet el ele üstesinden çok kısa zamanda aynı başarıyı burada da göstereceğiz" ifadelerini kullandı.