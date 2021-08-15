Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 20:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapıldı.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçikten PKK/YPG’li teröristlere geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2021
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/jxmOJ2vMof
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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