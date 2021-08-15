Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi Oran Uluslararası Havalimanı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı.https://t.co/F6a0wE4I60 pic.twitter.com/Gpr10kvetB

— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2021

Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Çavuşoğlu, tüm taraflarla temasların devam ettiğini belirtti.