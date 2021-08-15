Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 20:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Tüm taraflarla temaslarımız devam ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan'dan ayrılacak vatandaşlarımız için hazırlık yaptık" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi Oran Uluslararası Havalimanı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı.https://t.co/F6a0wE4I60 pic.twitter.com/Gpr10kvetB
— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2021
Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.
Çavuşoğlu, tüm taraflarla temasların devam ettiğini belirtti.
Etiketler: Afganistan Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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