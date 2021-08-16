Aşılama ile ilgili yeni kararlar: Yaş sınırı indi, 4. doz geldi
Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara 4. doz tanımlandı.
Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.
Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.
3. dozunu BioNTech yaptırana 4. doz hakkı
Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.
Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.
-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2021
-Hastalığı geçirenler için aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni aşı kararlarına dair detaylar @trthaber’de.https://t.co/Bvuz5lcPFi pic.twitter.com/4xM7X1v18D
PCR testi pozitif çıkanlar bir ay sonra aşı olabilecek
PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.
Son 24 saatte 18 bin 847 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, son 24 saatte 281 bin 184 COVID-19 testi yapıldı.
18 bin 847 kişinin testi pozitif çıkarken, 154 kişi hayatını kaybetti.
İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.
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