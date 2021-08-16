Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.

[Grafik: Şeyma ÖZKAYNAK/ TRT Haber]

Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

3. dozunu BioNTech yaptırana 4. doz hakkı

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı

-Hastalığı geçirenler için aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi



Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni aşı kararlarına dair detaylar @trthaber’de.https://t.co/Bvuz5lcPFi pic.twitter.com/4xM7X1v18D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2021

PCR testi pozitif çıkanlar bir ay sonra aşı olabilecek

PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

Son 24 saatte 18 bin 847 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, son 24 saatte 281 bin 184 COVID-19 testi yapıldı.

18 bin 847 kişinin testi pozitif çıkarken, 154 kişi hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.