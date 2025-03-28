Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.03.2025 20:01

Provokatif eylemlere yönelik 74 kişi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemi

74 kişi hakkında provokatif eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 3’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Provokatif eylemlere yönelik 74 kişi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemi

Ayrıntılar geliyor...

Sıradaki Haber
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Zeydan Karalar seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük 80 bin varili aşan üretimi yakaladık
19:42
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Zeydan Karalar seçildi
19:21
BM Genel Sekreteri Guterres, Güney Sudan'da derinleşen krize karşı uyardı
19:19
Guterres, Putin'in Ukrayna'da "geçici yönetim" önerisine karşı meşru hükümete saygı duyulmasını istedi
19:08
İsrail'in Refah'ta kuşattığı ekiplerden 6 gündür haber alınamıyor
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi ile telefonda görüştü
Gazzeliler İsrail'in hedef aldığı caminin enkazı arasında ramazanın son cuma namazını kıldı
Gazzeliler İsrail'in hedef aldığı caminin enkazı arasında ramazanın son cuma namazını kıldı
FOTO FOKUS
Myanmar merkezli 7,7'lik deprem Tayland'da da hissedildi
Myanmar merkezli 7,7'lik deprem Tayland'da da hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ