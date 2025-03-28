Çok Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.03.2025 18:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'yle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti.

Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra" dedi.

"Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım" şeklinde karşılık veren anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum" ifadelerini kullandı.

Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye sabırlar dileyerek, Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
7 Nisan'a kadar sürecek ikinci ara tatil başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük 80 bin varili aşan üretimi yakaladık
20:09
Provokatif eylemlere yönelik 74 kişi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemi
19:42
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Zeydan Karalar seçildi
19:21
BM Genel Sekreteri Guterres, Güney Sudan'da derinleşen krize karşı uyardı
19:19
Guterres, Putin'in Ukrayna'da "geçici yönetim" önerisine karşı meşru hükümete saygı duyulmasını istedi
19:08
İsrail'in Refah'ta kuşattığı ekiplerden 6 gündür haber alınamıyor
Gazzeliler İsrail'in hedef aldığı caminin enkazı arasında ramazanın son cuma namazını kıldı
Gazzeliler İsrail'in hedef aldığı caminin enkazı arasında ramazanın son cuma namazını kıldı
FOTO FOKUS
Myanmar merkezli 7,7'lik deprem Tayland'da da hissedildi
Myanmar merkezli 7,7'lik deprem Tayland'da da hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ