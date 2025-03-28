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Gündem
AA 28.03.2025 19:39

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Zeydan Karalar seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçildi. Başkanvekili seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, üçüncü tur oylamasında 642 geçerli oydan 463'ünü aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Zeydan Karalar seçildi

TBB Meclisi, Birlik Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından Ankara Valiliğinin çağrısı doğrultusunda Birlik Başkanvekili seçimi için bir otelde toplandı.

Toplantıda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanvekilliği için aday oldu.

TBB Başkanvekilliği için gerçekleştirilen oylamanın ilk turunda 715 oy geçerli sayılırken Karalar 476 oy, Genç 239 oy aldı.

İlk turda adaylardan biri üçte iki çoğunluğa denk gelen 576 oyu yakalayamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda geçerli 666 oyun 458'ini Karalar, 208'ini ise Genç aldı.

Bu turda da adaylardan birinin üçte iki çoğunluğu yakalayamamasından dolayı salt çoğunluğa denk gelen en az 433 oyu alanın seçimi kazanacağı üçüncü tura geçildi.

Yapılan oylamada 642 geçerli oydan 463'ünü alan Karalar, TBB Başkanvekili seçildi. Bu turda Genç ise 179 oy aldı.

Zeydan Karalar, TBB Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek.

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