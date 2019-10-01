Gündem
Polis aracına saldırı düzenleyen 2 terörist etkisiz hale getirildi01 Ekim 2019 Salı 20:51 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 20:59
Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
[Adana'da 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan araca bombalı saldırı düzenlenmişti. Fotoğraf: AA ]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralanmıştı.
Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana’da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP’li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Kaynak: TRT Haber