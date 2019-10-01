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Şırnak Cudi Dağı kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi01 Ekim 2019 Salı 19:54 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 20:02
Şırnak Cudi Dağı kırsalında, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.
Şırnak'ta Cudi Dağı kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: TRT Haber