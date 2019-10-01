Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yasama yılı açılış resepsiyonda konuştu.

"Bizim revize edip gündeme getirmemiz siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükumet sistemi ile ilgili olarak 50 artı 1 tartışmalarına şu yanıtı verdi:

"Bizim tekrar revize edip gündeme getirmemiz siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Bu, muhalefetin yapacağı bir iştir."

"Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye açığız"

Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin halkın büyük çoğunluğunun onayından geçtiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Muhalefet teklifi getirir. Parlamentoda tartışılır. Muhalefetten ne gelirse gelsin değerlendirmeye açığız. Milletimiz ciddiyet istiyor. Bunu sürekli olarak ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum."

Fırat'ın doğusuna operasyon

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda da, "Aynı yerdeyiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Kaynak: TRT Haber