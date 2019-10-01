Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır." diye konuştu.

Macron'un İfade özgürlüğüyle ilgili açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu.

"Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır. Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum."

Kaynak: AA