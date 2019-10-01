Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol, TRT hakkında sosyal medya hesapları üzerinden asılsız iddialarda bulunmuş, "Ankara'da ishal vakaları" ile ilgili haberlerde yönlendirme yapıldığını öne sürmüştü.

TRT'den konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"TRT hakkında bazı sosyal medya hesapları ve yayın organlarında Sayın Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a atfen dillendirilen iddialar tamamen yalan ve iftiradır.

TRT Haber kanalımız, halkımızın sağlığını yakından ilgilendiren “Ankara’da sulardan kaynaklı ishal salgını” iddialarını araştırmak üzere konunun uzmanlarına başvurmuştur.

Ancak, kendisiyle görüşülen Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, yapılan görüşmeyi Kurumumuzu kamuoyu nezdinde yıpratmak için bir iftiraya dönüştürmüş, akıl dışı bir iddiada bulunmuştur.

Sayın Şenol’un iddia ettiği gibi bir talep ya da yönlendirme kesinlikle söz konusu olmamıştır.

Uzmanlığına başvurulan bir bilim insanının, muhabirimizin haber refleksiyle yaptığı araştırma üzerinden hiçbir temeli olmayan siyasi sonuçlar çıkartarak TRT’yi hedef göstermesini kınıyoruz.

TRT, bu iftira karşısında haklarını hukuk zemininde arayacaktır."

Kaynak: TRT Haber