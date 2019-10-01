TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 3. Yasama Yılı bugün başlıyor. Yasama yılı açılış töreni öncesi AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'un sunumuyla Meclis Açılış Özel Yayını'nda soruları cevapladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yargı paketi, görüşleri alınmak üzere Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, İşçi Partisi ve Demokrat Parti'ye sunuldu." dedi.

Turan, "Biliyorsunuz CHP'ye MHP'ye İYİ Parti'ye götürmüştük. Biz diğer partilere de Meclis dışında olan partilere de götürdük. Yani sadece büyük partiler gibi öyle bir ayrımımız yok." ifadelerini kullandı.

Aralarında Pasaport, Avukatlık, Noterlik, Yükseköğretim, Hakimler ve Savcılar, Terörle Mücadele, Türk Ceza, Ceza Muhakemesi, Çocuk Koruma kanunlarının da bulunduğu 15 kanunda değişiklik yapan "Yargı reformu stratejisi" başlıklı 1. pakette, mevcut düzenlemeler ile yapılması planlanan yenilikler yer alıyor.

67 sayfadan oluşan paket, toplam 15 kanunda değişiklik öngörüyor. Gruplara iletilen yargı paketi, Pasaport Kanunu, Avukatlık Kanunu, Noterlik Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da değişiklikler yapıyor.

Kaynak: TRT Haber