Midilli Adası'nda 2015 yılında kurulan Moria Mülteci Kampı'nda 2 gün önce çıkan yangında, resmi açıklamalara göre biri kadın, diğeri çocuk iki kişi hayatını kaybetti. Ancak mülteciler, can kaybının 9 olduğunu iddia ediyor.

Tek istekleri koşulların düzelmesi

Olayın ardından mültecilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Adada tansiyon hala yüksek. TRT Haber, kötü yaşam koşullarını protesto eden kamp sakinlerini görüntüledi.

Artan gerilim üzerine Atina'dan adaya takviye polis gücü gönderildi. Kamp sakinlerinin düşündüğü tek şey, koşulların ne zaman düzeleceği.

Kampta 3 bin kişiye geçici barınma sağlanması hedefleniyordu. Ancak bugünkü nüfus 12 binden fazla. Koşullar da hayli kötü.

2020 sonuna kadar 10 bin mülteci Türkiye'ye iade edilecek

Binlerce kişi tek bir tuvaleti kullanmak zorunda. Ülkesindeki savaş, açlık ve sefaletten kaçarak adaya gelen kamp sakinleri salgın hastalıklardan da şikayetçi.

Midilli'deki olayların ardından Başbakan Miçotakis başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 2020 yılı sonuna kadar 10 bin mültecinin Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı.

Ayrıca iltica başvurularına cevap süresinin kısaltılması, başvuruları reddedilenlerin ise yeni kurulacak bekleme kamplarına nakledilmesi kararlaştırıldı.

Mültecilerin bir bölümünün adalardaki kamplardan ana-karaya taşınmasına da karar verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği de, Ege adalarındaki aşırı kalabalık kampların acilen tahliye edilmesi için Yunanistan'a çağrı yaptı.

Haber: Elif Akkuş

Görüntü: İsmail Dostoğlu