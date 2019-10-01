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Bakan Akar: Güvenli bölge tesisinin sonuca gitmesi lazım01 Ekim 2019 Salı 20:20 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 20:30
Milli Savunma Bakanı Akar, "Güvenli bölge tesisinin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım" dedi.
[Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'teki yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Akar, Güvenli bölge tesisine ilişkin, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım" dedi.
Akar, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere yönelik "Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır" diye konuştu.
Kaynak: AA
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