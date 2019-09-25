Selahatin Eyyubi Mahallesi'de sabah 07.10'da özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Adana'da polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili ilk bilgileri TRT Haber Muhabiri Damla Erikan aktardı. pic.twitter.com/9gDxeAPR8y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2019

Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

[Adana'da çevik kuvvet aracına bombalı saldırı düzenlendi. Fotoğraf: AA]

Yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Adana Valisi: Saldırıda 1'i polis 5 kişi yaralandı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını aktardı.

Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adana Valiliğince yapılan yazılı açıklamada da patlamanın Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde polis otobüsünün geçişi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

İki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Olayla ilgili bir açıklama da Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'den geldi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.https://t.co/a5XmHrCTQc pic.twitter.com/DCYPmBNkw6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 25, 2019

Ömer Faruk Yurdagül açıklamasında şunları söyledi:

"Saat 07.10 sıralarında Emniyet Müdürlüğümüze ait özel harekat servis aracının geçişi sırasında Yüreğir ilçemizde bir patlama meydana geldi. Şuan itibarıyla terör büroda görevli iki Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildiler, onlar da şuanda olay yerindeler. Bizim de ilk aldığımız bilgilere göre bir terör saldırısı olma ihtimali üstünde duruyoruz. Polis vatandaşlarımızdan ve sivil vatandaşlarımızdan şehit yok, yaralı olan vatandaşlarımız var, hafif yaralı olan birkaç vatandaşımız taburcu edildi."

Olay yerinde çalışmalar sürüyor

Öte yandan, olayın meydana geldiği bölgede çalışmalar sürdürülüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, polisleri taşıyan araçtaki ve çevredeki incelemesini sürdürürken, bölgede çok sayıda ekip de güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ve ambulans ekipleri de bölgede bekletiliyor.

Çevredeki bazı iş yerlerinin camlarının, patlamanın etkisiyle kırıldığı da görüldü.

Kaynak: TRT Haber, AA