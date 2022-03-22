Dünya liderleri Rusya-Ukrayna savaşını masaya yatıracak. NATO Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanacak. Toplantıda gözler Türkiye'de olacak.

Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini sürdürüyor. Krizin başından beri çözümde diplomasiden yana tutum sergiledi. Ankara sürecin barışla noktalanması için çaba göstermeye devam ediyor.

“Türkiye bu toplantıdan en ön planda olacak aktör”

SETA Dış Politika Uzmanı Mehmet Çağatay Güler, Brüksel’de gerçekleşecek zirve için, “Toplantının genel amacı, kapsamı Türkiye’nin arabuluculuk rolü. Buradan ne elde etti? Taraflarla ne görüşüldü? Taraflar nasıl bir masada buluşturulabilir ve birbirlerinden ne istiyorlar? Bununla beraber saldırının nasıl Ukrayna topraklarında kısıtlı tutabilir bu konuşulacak” dedi.

Güler, Türkiye’nin bu toplantıda en ön planda olacak aktör olduğunu vurguladı, şöyle konuştu:

“Türkiye bu toplantıdan en ön planda olacak aktör çünkü her iki tarafta da bu zamana kadar görüşmeyi başaran iki tarafı da bir masada oturtmayı buluşturabilmeyi başaran tek ülke.”

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları önce Antalya’da bir araya geldi. Ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşlarını ülkelerinde ziyaret etti.

Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye diplomatik çözüm arayışında mekik diplomasisiyle etkin rol oynamayı sürdürüyor.

23-24 Mart tarihlerinde Brüksel'de olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede Türkiye'nin pozisyonunu, çözüm önerilerini liderlere aktarması bekleniyor.



