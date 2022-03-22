Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarının ardından Pakistan'a geçti.

İslamabad Havalimanında Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılanan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48'inci Dışişleri Bakanları Konseyin'de konuşacak.

Başkentteki parlamento binasında düzenlenen toplantı, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açılış konuşması ile başladı.

[Fotoğraf: AA]

Toplantıda 46 üye ülke yer alıyor

Toplantıda yaklaşık 46 üye ülke, bakanlar düzeyinde temsil ediliyor.

Çavuşoğlu İslamabad temasları kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüşen Bakan Çavuşoğlu'nun, diğer teşkilat üyesi ülkelerden mevkidaşları ile bir araya gelmesi bekleniyor.