Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünya yeni bir soğuk savaşı kaldıramaz. Sonuçları herkes için ağır olur. Ukrayna savaşı yeteri kadar ölüm, yıkım ve acıya sebep oldu, oluyor. Bu savaşı durdurmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Girişimlerimiz devam edecek. Barış zor ama imkansız değil."