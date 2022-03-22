Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Barış zor ama imkansız değil
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna arasındaki krize ilişkin yaptığı paylaşımda,"Bu savaşı durdurmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Girişimlerimiz devam edecek. Barış zor ama imkansız değil" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dünya yeni bir soğuk savaşı kaldıramaz. Sonuçları herkes için ağır olur. Ukrayna savaşı yeteri kadar ölüm, yıkım ve acıya sebep oldu, oluyor. Bu savaşı durdurmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Girişimlerimiz devam edecek. Barış zor ama imkansız değil."
Dünya yeni bir soğuk savaşı kaldıramaz. Sonuçları herkes için ağır olur.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 22, 2022
Ukrayna savaşı yeteri kadar ölüm, yıkım ve acıya sebep oldu, oluyor.
Bu savaşı durdurmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Girişimlerimiz devam edecek.
Barış zor ama imkansız değil.
Etiketler: İbrahim Kalın Rusya Ukrayna
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