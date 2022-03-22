Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen, "Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programında konuştu.

Bakan Özer, salondaki bursiyerlere, "Sizler, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkemizin geleceğinin inşasında ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için 1929'da yürürlüğe giren 1416 sayılı Kanun'un 2022 yılındaki süreci devam ettiren hikayenin birer kahramanlarısınız" dedi.

"Cahit Arf, Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek, Adnan Kahveci bu program sayesinde ülkemize değer kattı"

Özer, Cumhuriyetin kurucularının, ülkenin en kalıcı sermayesi olan beşeri sermayesinin niteliğini artırmaya ne kadar önem verdiklerinin bu kanunun tarihinden anlaşıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal bilimlerden, beşeri bilimlere, fen bilimlerinden, sağlık bilimlerine kadar ülkemizin tüm yükseköğretim kurumlarının ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yıldızlar bu program sayesinde yetişiyor. Arf Teoremi'nin kurucusu Cahit Arf, maarif davamızın mütefekkiri Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek, Adnan Kahveci bu program sayesinde ülkemize değer kattı. Burada video hazırlayan arkadaşlarımız, tereddütlerinden dolayı önemli bir şahsiyeti buraya dahil etmekte çekingen davrandılar. Bugün teşrifleriyle bizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey de bizim bursiyerlerimizden. Bu bursiyer programının ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsunuz. İnşallah sizler de gittiğiniz yerlerde çok başarılı bir şekilde eğitimlerinizi alıp Türkiye'yi temsil edip, 21. yüzyılda bölgesinde ve dünyada iddia sahibi bir ülke inşasının en önemli insan kaynağını oluşturacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum."

"Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tüm hükümetlerde devam ettirilen nadir programlardan biri"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programın 1929'da başlamasına rağmen aslında son 19 yılda ciddi bir ivme kazandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında '5 yılda 5 bin bursiyer' mottosu bu burs programının çok daha dinamik bir hale gelmesine önemli bir katkı sağladı ve yüzde 50'nin üzerinde bursiyerimiz, son 19 yılda yurt dışına gönderildi. 2022 yılında bu burs programı için ayrılan bütçe 1 milyar liranın üzerinde. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren tüm hükümetlerde, başarılı bir şekilde hiç ihmal edilmeden ve hiçbir kesintiye uğramadan başarılı bir şekilde devam ettirilen nadir programlardan bir tanesi" diye konuştu.

Bursiyerlerin Türkiye için çok değerli olduğunu ifade eden Bakan Özer, "Döndüğünüzde de hangi yükseköğretim kurumu, hangi kamu kurumu için gitmişseniz oralarda çok güzel başarı hikayelerinin ortaya çıkmasına büyük katkılarınız olacak" dedi.

"Üstün başarılarla ülkemize döneceksiniz"

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de lisans eğitimini yurt dışında tamamlandığını dile getirerek, yurt dışında okumanın bir şans olduğunu ve bu şansın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

21. yüzyılın Türkiye'sini inşa etmede YLSY bursiyerlerine büyük görevler düştüğünü belirten İşler, "Gerek yüksek lisans gerek doktora yapacak arkadaşlarımız inşallah üstün başarılarla ülkemize döneceksiniz." diye konuştu.

Programda, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, "Dünyanın neresinde olursanız olun ne kadar başarılı olursanız olun Türk olduğunuzu unutmayın, Türkiye'ye hizmet yapma göreviniz olduğunu unutmayın, Türkiye'ye borcunuz var bunu unutmayın" ifadelerinin yer aldığı video da izlettirildi.

Program sonunda, Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, YLSY öğrenci belgesini takdim etti.

MEB, 251 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderecek

Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler için, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görmek üzere 358 kontenjan ilan edildi. Bursiyerlik için 7 bin 263 aday başvuru yaptı.

ALES, lisans mezuniyet notunun belli oranları ile hesaplanan YLSY başvuru puanı üstünlüğüne göre 1066 aday sözlü sınava çağrıldı.

Yerleştirme işlemleri sonucunda 300 aday kurum kontenjanlarına yerleşti, belgelerini hatasız ve eksiksiz teslim eden 251 adayın resmi bursiyerliği ilan edildi.

Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.