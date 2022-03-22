Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri programında konuştu.

Yerli ve milli teknolojilerin gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Oktay, "Türkiye artık yeni teknolojilerin pazarı değil bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline gelecek hedefiyle başlattığımız milli teknoloji hamlemizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Konuşmasında Rusya-Ukrayna krizinin teknoloji alanına etkisine değinen Oktay, şöyle konuştu:

“Rusya-Ukrayna krizi gibi bölgemizde yaşanan trajediler, her alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz olmadığını göstermektedir.”

