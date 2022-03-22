Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli teknolojiyi geliştiriyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini her geçen gün daha da güçlendirdiğini belirterek, "Türkiye teknolojiyi üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline gelecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri programında konuştu.
Yerli ve milli teknolojilerin gelişmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Oktay, "Türkiye artık yeni teknolojilerin pazarı değil bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline gelecek hedefiyle başlattığımız milli teknoloji hamlemizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" dedi.
Konuşmasında Rusya-Ukrayna krizinin teknoloji alanına etkisine değinen Oktay, şöyle konuştu:
“Rusya-Ukrayna krizi gibi bölgemizde yaşanan trajediler, her alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz olmadığını göstermektedir.”
Etiketler: Fuat Oktay Yerli ve Milli Teknolojiler
Son Haberler
- 11:48
- 11:47
- 11:39
- 11:33
- 11:27
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz