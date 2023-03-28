Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmasına tepki
Milli Savunma Bakanlığı, NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda terör örgütü PKK/YPG'nin temsilcilerinin ağırlanmasının, parlamentonun saygınlığına gölge düşürdüğünü belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. "Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir." denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Fransa
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