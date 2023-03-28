Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti.

Genel merkezde parti kurmayları ve Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

"Seçime kendi logomuz ve adaylarımızla gireceğiz"

Görüşme sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta seçime kendi logo ve listeleri ile gireceklerini ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini söyledi.

"Doğruların hakim olması için mücadele edeceğiz"

6'lı bir kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir eylemin içerisine girdiklerini ancak bununla birlikte prensiplerinden de taviz vermeyeceklerini kaydeden Erbakan, şunları söyledi:

"Milletimiz bilmelidir ki, dün hangi doğruları ve yanlışları dile getirdiysek bundan sonra da aynısını ifade edeceğiz. Doğruların hakim olması için mücadele edeceğiz. 14 Mayıs’taki seçimlerin hemen ardından inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, kuracağı hükümetle bu prensipleri ve faydalı hizmetleri hayata geçirecektir. Milli görüş Meclis’e sloganıyla başlattığımız çalışmanın sonucunda seçimlerden sonra Meclis’te en güçlü şekilde temsil edilerek milletimizin hayrına olan kararların uygulanmasının takipçisi olacağız."