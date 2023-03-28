Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa 42 bin 500 yeni personel alım sürecine dair açıklamalarda bulundu.

İşçi alım başvurularının İŞKUR tarafından tamamlanmış olduğunu belirten Bakan Koca, "Kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır" bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI İÇİN

42.500 YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞI



Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.



KPSS ile https://t.co/5ZwJUOOuRs… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 28, 2023

Tercih süreci 28 Mart'ta başlayacak

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.



Adaylar, tercihlerini kılavuzda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Bugün başlayacak tercih süreci 3 Nisan'a kadar sürecek. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.



Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.

İstihdam sayısı 42 bin 500’e ulaşacak

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.



KPSS ile alınacak hemşire sayısı 6 bin 69, ebe sayısı 1530, sağlık lisansiyeri sayısı 1494, sağlık teknisyeni sayısı 798, sağlık teknikeri sayısı 21 bin 709.

Toplamda 31 bin 600’ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece istihdam sayısı 42 bin 500’e ulaşacak.



Deprem bölgesindeki 10 il için 3 bin 358 hemşire, 1027 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni ve 3 bin 767 sağlık teknikeri olmak üzere 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecek.